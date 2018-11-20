Женщина с коляской провалилась в канализацию в Кургане

Курган, 20 ноября. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку информации о падении женщины с коляской в Кургане в канализационный колодец. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

По данным ведомства, в ходе мониторинга публикаций в СМИ на сайте одного из изданий появилась запись о том, что на улице Пугачева женщина с коляской упала в открытый колодец, припорошенный снегом.

По факту случившегося следователи организовали доследственную проверку, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка сотрудников коммунальных служб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.