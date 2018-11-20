Ирак нанес авиаудары по позициям ИГ в Сирии

Багдад, 20 ноября. Ирак нанес авиаудары по позициям боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 в Сирии. Об этом сообщили военные Ирака, пишет Reuters.

По данным телеканала «Ас-Сумария», целью рейда иракских военных стали склады ИГ1 с оружием и взрывчатыми веществами в регионе Эль-Багуз.

По данным СМИ, истребители F-16 уничтожили здание, где боевики хранили оружие. Погибли 10 террористов. Второй авиаудар уничтожил строение, в котором находились 30 боевиков «Исламского государства».

Ранее в Twitter появилось сообщение, что генштаб вооруженных сил Ирака запросил у премьер-министра страны разрешение на проведение операции против ИГИЛ1 на территории Сирии. Отмечалось, что действия иракских войск должны были согласовать с руководством САР.

Отметим, что ВВС Ирака неоднократно наносили точечные удары по позициям боевиков в Сирии. Это первая операция вооруженных сил Ирака, согласованная новым премьер-министром страны Аделем Абдель Махди.

Напомним, террористы оккупировали часть территории Ирака в 2014 году. В июне они захватили один из крупнейших городов государства — Мосул — и объявили его столицей так называемого «халифата». В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы Ирака начали масштабную кампанию по освобождению захваченных регионов. В декабре 2017 года бывший премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.