Сирия по-прежнему против курдской оккупации: кто нападает на «Отряды народной самообороны» в Манбидже и Ракке

Курдские вооруженные формирования стали чаще подвергаться нападениям неизвестных в Манбидже и на севере провинции Ракка. Об этом пишет сирийское оппозиционное издание Nedaa Syria. Только вчера вечером «Отряды народной самообороны» были атакованы дважды.

Около 22.00 вооруженные люди открыли огонь по курдам, находившимся в здании суда Манбиджа, в результате чего трое боевиков YPG были ликвидированы и еще несколько получили ранения. Примерно в то же самое время аналогичное нападение было совершено на патрульный автомобиль «Отрядов народной самообороны» проезжавший возле здания таможни в том же населенном пункте.

По сообщению местных источников, неизвестными лицами также был обстрелян контрольно-пропускной пункт курдских отрядов «Демократических сил Сирии» недалеко от развилки Даля на севере города Ракка.

Как отмечает оппозиционное сирийское СМИ, в последнее время «Отряды народной самообороны» уже много раз подвергались подобным таинственным нападениям в Манбидже и Ракке. За несколько дней до этого трое курдских боевиков также были ликвидированы в районе населенного пункта Абу-Калькал к югу от города Манбидж.

Примечательно, что район Манбиджа курдские вооруженные формирования должны были покинуть еще в начале лета. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров между Турцией и Соединенными Штатами Америки. США свою часть обязательств хоть и не выполнили, однако и на жертвы среди своих партнерских сил никак не реагируют. Кто может совершать нападения на «Отряды народной самообороны» в Северной Сирии и как сложится судьба этой территории, если курды ее не покинуть, Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал политолог и независимый журналист Александр Асафов.

Эксперт предположил, что, поскольку в районе, который фактически оккупировали курдские вооруженные формирования, порядка и спокойствия нет, вариантов, кто может совершать нападения на «Отряды народной самообороны», может быть сразу несколько.

«Самое традиционное предположение — некие диверсионного характера силы из остатков джихадистских группировок. Эта версия общеупотребительная, но она не самая, как мне кажется, достоверная. Потому что мы помним те сложности, которые были между курдами с местными жителями, то, как курды себя вели по отношению к ним. Мы помним историю с портретами курдского лидера Абдуллы Оджалана, которые развешивали боевики YPG на занимаемых территориях, наказывая местных жителей за их демонтаж. Поэтому я думаю, что на курдов нападают те самые, сложившиеся еще несколько месяцев назад арабские народные сопротивления», — считает собеседник ФАН.

Эксперт напомнил, что антикурдские ополчения появились как реакция на репрессивную политику курдских вооруженных формирований по отношению к мирным жителям на оккупированных территориях.

«Местное население, на занимаемых «Демократическими силами Сирии» недовольно присутствием курдов. И эта версия, мне кажется, более убедительной, чем секретные диверсионные группы джихадистских группировок, например, запрещенного в России «Исламского государства»1. Так что, скорее всего, нападения на «Отряды народной самообороны» в Манбидже и Раккке совершают ополченцы из числа арабского населения, которые продолжают таким образом настаивать на уходе курдских вооруженных формирований», — предположил Александр Асафов.

Судя по открытым источникам, Соединенные Штаты пока никак не реагируют на подобные «атаки неизвестных», чему, однако, есть вполне логичное объяснение.

«США сейчас находятся в сложнейшем переговорном процессе с Эрдоганом, который, безусловно, давит на американцев по делу убийства в Стамбуле саудитского журналиста Хашукджи. Большинство переговоров ведется в тени, а видим мы только внешнее оформления, но часть данного процесса — это позиция США по курдам в районах, которые граничат с Турцией. Этим и объясняется такое равнодушие к происходящему со стороны американцев», — объяснил Александр Асафов.

В связи с этим, нельзя исключать и возможность того, что вслед за нападениями арабских ополченцев может начаться и операция турецких войск к востоку от Евфрата, о которой Реджеп Тайип Эрдоган заявлял уже неоднократно.

«Эрдроган, несмотря на свою риторику о том, что вооруженные конфликты должны прекратиться, и нужно разговаривать со всеми, проводя сепарацию боевиков, в ряде вопросов готов продолжать военные операции и насыщать регион вооруженными силами Турции. Поэтому, конечно, учитывая ряд его заявлений и действий, говорить о том, что он не прибегнет к силовой операции на Севере Сирии — нельзя. Я думаю, что все зависит от его переговоров с американцами, если Турция дожмет США, против своих оппонентов она уже выступит во всеоружии», — подытожил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.