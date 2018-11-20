Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Ученые рассказали об «эффекте Пиноккио» у врунов

55
0 Оставить комментарий

Ученые рассказали об «эффекте Пиноккио» у врунов

Москва, 20 ноября. Испанские ученые обнаружили «эффект Пиноккио». Исследователи из Университета Гранады смогли доказать, что вруна выдает его нос.

К такому выводу специалисты пришли после ряда экспериментов, в которых добровольцев просили позвонить своим близким по телефону и обмануть их. При этом наблюдение за участниками опыта велось с помощью тепловизора.

Как оказалось, температура человека, когда он говорит неправду, снижается на 1,2 градуса. При этом лоб вруна, наоборот, становится теплее на 1,5 градуса. Перепады температур, по словам ученых, вызваны, с одной стороны, волнением, с другой — усиленной работой мозга.

Исследователи заявили, что выявленный им способ распознавания лжи на 10% точнее детектора. Как передает KP.ru, результаты их работы подтвердились в 80% случаев.

Ранее британские ученые объяснили, как чувство юмора помогает сохранить долгосрочные отношения в семье.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.