МВД РФ отреагировало на вмешательство в выборы главы Интерпола

Москва, 20 ноября. Министерство внутренних дел России считает недопустимыми попытки вмешательства в выборы главы Интерпола. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в зарубежных СМИ наблюдается кампания, направленная на дискредитацию российского кандидата на пост главы Интерпола. Ранее несколько американских сенаторов призвали президента США Дональда Трампа помешать кандидату от РФ Александру Прокопчуку стать руководителем организации.

«В этой связи считаем недопустимым политизацию Интерпола как профессиональной международной организации», — сказала Ирина Волк в комментарии ТАСС.

Она отметила важную роль организации, которая объединяет усилия 192 государств в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом. Волк также подчеркнула, что кандидат на пост главы Интерпола от России Александр Прокопчук в случае избрания будет работать исключительно в интересах организации и всего международного полицейского сообщества. Официальный представитель МВД РФ отметила, что Прокопчук обладает многолетним стажем работы в правоохранительной сфере.

Сейчас Александр Прокопчук является действующим вице-президентом Интерпола от Европы. Это, отметила Волк, подтверждает высокую оценку его деятельности со стороны международной организации.