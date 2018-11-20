Нью-Дели не боится санкций: как Индия будет сдерживать Вашингтон при помощи ПВО из России

Российская Федерация победила в тендере на поставку Индии средств противовоздушной обороны малой дальности на сумму полтора миллиарда долларов. Нью-Дели получит комплекс «Игла».

«Да, наша «Игла» (переносной зенитно-ракетный комплекс. — Прим. ФАН) победила» — цитирует РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.

По информации издания, России и Индии еще предстоят контрактные переговоры по поводу приобретения ЗРК «Игла».

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему Индия наращивает военное сотрудничество с РФ, невзирая на угрозы Соединенных Штатов, а так же раскрыл стратегическую цель приобретения российского комплекса ПВО.

«Россия является давним игроком на индийском оборонном рынке. Индия всячески демонстрирует на политическом уровне, что, будучи свободной страной, сама принимает решения, у кого и какие вооружения покупать, несмотря на то что США оказывают всевозможное давление на Нью-Дели. Однако Индия не поддается на эти угрозы и шантаж и продолжает демонстративно покупать военную технику как у США, так и у Европы и России — по сути, она диверсифицирует оборонные заказы», — отметил военный эксперт.

Кроме того, собеседник ФАН напомнил, что это уже не первое приобретение российского вооружения индийскими властями.

«Россия активно стремится расширить сотрудничество с Индией в сфере вооружений. Этот контракт идет вслед за покупкой Нью-Дели у Москвы комплексов С-400, которые сразу же вызвали неодобрение у Вашингтона. Но Индия показывает, что она не намерена прекращать сотрудничество с РФ в угоду США», — подчеркнул Рожин.

В числе достоинств комплексов ПВО, по мнению эксперта, кроме приемлемой цены, еще услуги Москвы по обучению и развитию технологий в Индии.

«Российские комплексы, как правило, дешевле иностранных, западных аналогов, легки в освоении. Также Россия может организовать обучение военнослужащих из Нью-Дели и поставку комплектующих. Индия получит не только оружие как товар, но и соответствующие технологии, которые можно использовать в производстве собственного вооружения, — объяснил военный эксперт, добавив, что Запад не стремится делиться своими наработками с Нью-Дели. — США ревностно относятся к продаже передовых образцов, которые могут быть скопированы или переданы третьим странам. Российские комплексы по ряду параметров превосходят иностранные образцы».

Немаловажно, что Индия понимает важность обороны в случае обострения обстановки в регионе, причиной которого может стать санкционная политика Вашингтона.

«Власти Индии показывают, что их нельзя принудить угрозами к чему-либо. Нью-Дели не боится американских санкций. Однако агрессивная политика Вашингтона, особенно постоянный ввод каких-либо ограничений против стран, приобретающих оружие у Москвы, может перерасти в серьезный конфликт. Если США наложат санкции на Индию, это приведет к значительному усилению американского влияния в Индо-Азиатском регионе, поэтому Индия готовится его сдерживать. Нью-Дели будет добиваться снижения американской гегемонии», — подытожил собеседник ФАН.

ПЗРК «Игла-С» предназначен для прикрытия войсковых подразделений, военных и гражданских объектов от непосредственных воздушных атак самолетов тактической авиации, боевых вертолетов огневой поддержки, а также для уничтожения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.