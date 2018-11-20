Дело не в мове — людей стравливают: Монтян предсказала украинцам и русским судьбу сербов и хорватов

Ветеран так называемой «антитеррористической операции» на юго-востоке Украины Назарий Чапко назвал украинский язык «не только униформой, но и оружием массового поражения».

«Мова является не только униформой, мова является оружием массового поражения, потому что в свои 20 лет я бы не сидел в степях и окопах Донбасса, если бы Донбасс разговаривал на украинской мове», — заявил участник АТО, выступая на форуме «За украинский язык».

По словам Чапко, «тысячи убитых не имела бы Украина, если бы Донбасс разговаривал на украинской мове».

Примечательно, что на том же самом форуме украинская поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова говорила, как, будучи студенткой филологического факультета донецкого университета, в ходе летней практики после первого курса искала русский фольклор в Амвросиевском районе Донецкой области (сегодня находится в составе ДНР. — Прим. ФАН), а также в селах Ростовской области, но не нашла, потому что там все говорили по-украински, а не по-русски.

Прокомментировала эти противоречия в словах участников форума «За украинский язык» украинский блогер Татьяна Монтян. Она предсказала русским и украинцам судьбу сербов и хорватов, которых стравливали друг с другом.

«Русский с украинским — хотя бы разные языки, кто бы что ни говорил. Русские, которые никогда не слышали украинский, понимают его не очень хорошо. Но обратите внимание: технологии расчеловечивания абсолютно аналогичны тем, которые применялись еще австрияками, чтобы стравить сербов и хорватов, у которых вообще один абсолютно аналогичный язык», — сказала блогер в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» 20 ноября, намекая, что украинцы и русские, которых сегодня намеренно стравливают, в том числе с помощью языка, рискуют повторить судьбу сербов и хорватов.

Татьяна Монтян, известная своим резким и образным языком, сообщила: во всех «мовоязычных спорах» она говорит, что есть куча украиноязычных людей, которые выступали против смены власти в стране. Они уверены, что Украине надо объединяться с Россией и вместе бороться с «наглосаксами и Европкой», которые хотят «угробить» украинцев.

«И есть куча русскоязычных, которые вон бегают — правосеки (члены организации «Правый сектор»1, признанной террористической и запрещенной в РФ. — Прим. ФАН) — и «Градами» убивают людей в Донбассе. Дело не в мове и не в языке! Дело в том, что людей стравливают!» — сказала Татьяна Монтян, уточнив, что жителей Донбасса убивают «доблестные ВСУ».

1 Организация запрещена на территории РФ.