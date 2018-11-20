Обворованный актер Яцко рассказал о своем визите в полицию

Москва, 20 ноября. Столичные правоохранительные органы завели уголовное дело по факту кражи большой суммы денег у известного российского актера и театрального режиссера Игоря Яцко. Об этом он сам рассказал Федеральному агентству новостей — вскоре после того, как посетил отделение полиции.

Примечательно, что кража 400 тысяч рублей, а также мобильного телефона случилась еще два месяца назад, в ночь на 18 сентября. Столь долгий период «бездействия» правоохранители объяснили Яцко тем, что у них «много дел, знаете, всякие убийства и прочее».

«Сегодня утром я был вызван в полицию, — отметил он. — Приглашал следователь, чтобы рассказать какие-то подробности, что-то уточнить. В итоге меня признали потерпевшим и возбудили уголовное дело».

После того как заслуженный артист РФ заявил о краже, оперативники сделали запрос в Сбербанк, который предоставил все необходимые сведения — где именно были сняты деньги и сколько.

«В банке подтвердили, что их снимали по ПИН-коду, — добавил Яцко. — Что будет дальше? Мне в полиции сказали: когда что-то новое появится — позвонят».

По его словам, подозреваемый есть только один — тот самый человек, «назвавший себя таксистом», который подвозил артиста после репетиции.