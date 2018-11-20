Куски тряпок и железок: в ДНР высмеяли обвинения Киева в применении беспилотника в Донбассе 

Донецк, 20 ноября. Представленные Киевом «доказательства» якобы применения военными Донецкой народной республики беспилотника в Донбассе несостоятельны и направлены на введение населения и мировой общественности в заблуждение. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Украинские СМИ со ссылкой на командование ООС во вторник заявили о том, что силовики Вооруженных сил Украины накануне якобы сбили беспилотник ДНР «Орлан-10», примененный над подконтрольной Киеву территорией в Донбассе.

Украинское командование представило «доказательства» нарушения минских соглашений, которые, отметили в ДНР, направлены лишь на введение мировой общественности и населения Украины в заблуждение.

«Штабом боевиков были продемонстрированы куски тряпок, железок и фанерок с круглыми отверстиями в качестве доказательства применения над оккупированной ВСУ территорией некого беспилотника», — высмеял обвинения Киева Безсонов.

Официальный представитель республики призвал не обращать внимания на «эти глупости», поскольку лимит доверия к Киеву и его заявлениям давно исчерпан.

«В противном случае, воодушевленные своим враньем, украинские боевики в следующий раз представят какие-нибудь пуговицы или фантики», – констатировал он.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. В столице Белоруссии на регулярной основе проходят переговоры контактной группы, главной темой которых является вопрос урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

С сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Так, ВСУ на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что свидетельствует о нарушении минских соглашений. Кроме того, ранее в ДНР разоблачили ложь Киева о сбитом беспилотнике ОБСЕ.