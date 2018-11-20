Пугающая тенденция: российские специалисты не войдут в новый механизм ОЗХО

Москва, 20 ноября. Специалисты из Российской Федерации, скорее всего, не войдут в новый механизм Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по атрибуции, если таковой будет сформирован. Об этом сообщил журналистам во вторник глава российской делегации на Конференции стран-участниц КЗХО (КГУ КЗХО) в Гааге, заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов.

«Денежная сумма, на которую собираются увеличить бюджет ОЗХО, четко должна была пойти на атрибуцию, создание механизма и набор новых специалистов для решения задач, которые организации не свойственны», — подчеркнул он.

Каламанов предположил, что в случае возникновения такой структуры «российские специалисты вряд ли в нее войдут».

Он напомнил, что в течение последних лет отвергаются не только российские специалисты, но и эксперты из других стран.

При этом он добавил, что такая тенденция «пугает», поскольку «международная инстанция становится не организацией 193 государств, а 82 стран».

Ранее сообщалось, что члены ОЗХО не поддержали идею России и КНР о создании международной группы экспертов для проверки легитимности решения по расширению мандата ОЗХО, который позволяет организации устанавливать виновных в химических атаках.