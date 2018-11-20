В Центробанке РФ объяснили, почему падающая нефть не ударила по рублю

Москва, 20 ноября. В Центральном банке Российской Федерации отметили снижение волатильности рубля по отношению к доллару в октябре. Тенденция сохранялась в течение всего месяца, несмотря на падение цен на нефть, говорится в материалах Банка России.

«Ситуация [на финансов рынке РФ] в октябре 2018 года оставалась стабильной. Существенное снижение нефтяных цен и рост их волатильности практически не оказали влияния на курс рубля. Даже на фоне столь существенного падения цен на нефть в октябре продолжилось снижение ожидаемой волатильности рубля по отношению к доллару», — сообщили в Центробанке России.

Как отметили представители регулятора, мораторий на покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила помог сдержать волатильность рубля.

Напомним, за последний месяц цена барреля нефти Brent снизилась с 80 до 66 долларов. Президент РФ Владимир Путин ранее, участвуя в саммите в Сингапуре, заявил, что Россию вполне устраивает цена на нефть в районе 70 долларов за баррель.