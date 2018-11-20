Посольство РФ направило властям Британии 70 нот и писем с вопросами о судьбе Скрипалей

Лондон, 20 ноября. Российское посольство в Лондоне направило более 70 нот и писем британским властям, в которых запрашивало информацию о судьбе отравленных в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

С момента инцидента в Солсбери российская сторона не переставала направлять запросы британским коллегам с целью прояснить судьбу Скрипалей. Однако практически все сообщения остались без ответа.

«За прошедшие месяцы посольство направило более 70 нот и писем в адрес МИД, МВД, полиции Великобритании, — констатировали российские дипломаты, — регулярно ставим вопрос о Скрипалях в личных контактах с представителями Форин-офиса​​​».

Отмечается, что представители российского посольства задали британской стороне несколько десятков вопросов, в частности те, которые касались «местонахождения пострадавших, симптомов их отравления, применявшихся врачами методов лечения, хода полицейского расследования, предоставления образцов якобы использованного вещества и биоматериалов, наличия улик», передает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что британская сторона по-прежнему отказывает посольству в прямых контактах со Скрипалями для «установления реального состояния их здоровья, условий содержания, а главное — выяснения степени добровольности происходящего с ними».

Напомним, инцидент произошел в марте этого года. Лондон заявил о якобы причастности России к этому нападению, однако так и не смог представить доказательств. Москва отвергла все обвинения и предложила помощь в расследовании, однако Британия ответила отказом. В июле проживающая в РФ племянница Скрипаля заявила, что ее сестра Юлия выходит на связь редко, а с экс-полковником ГРУ у нее совсем нет связи, передает «ФедералПресс».