«Украина идет к коллапсу»: экс-депутат Рады предрек коммунальную катастрофу

Украина может остаться без воды из-за отсутствия средств на ремонт систем водоснабжения и водоотведения, об этом рассказали в ассоциации «Укрводоканалэкология».

«Если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения» — говорится в заявлении ассоциации, размещенном в Facebook.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей обратил внимание на тот факт, что жилищно-коммунальная сфера на Украине находится в упадке. Власти не выделяют необходимых средств, чтобы модернизировать отрасль и минимизировать количество аварий на сетях.

«На Украине системы водоснабжения и водоотведения находятся в ужасном состоянии, и примеров, подтверждающих это, очень много. Недавно в Киеве в течение одного дня произошло 500 прорывов, и это только горячая вода. Я не считаю тех моментов, когда происходят прорывы канализационной системы. В течение пяти лет украинские — не признанные мною — власти, аферисты, не вкладывались в капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения. Вообще. А если и вкладывались, то сумма вложений составляла примерно от 10 до 20% (от тех сумм, которые выделялись на развитие жилищно-коммунальной сферы до Майдана. — Прим. ФАН)», — говорит бывший депутат Рады.

Собеседник агентства также обратил внимание на ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку. Количество заболевших кишечными инфекциями с каждым годом увеличивается, связано это в том числе и с негативным состоянием ЖКХ. Бывший парламентарий предрек Украине коммунальную катастрофу, если ситуация не изменится в ближайшее время.