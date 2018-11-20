«Украина идет к коллапсу»: экс-депутат Рады предрек коммунальную катастрофу
Украина может остаться без воды из-за отсутствия средств на ремонт систем водоснабжения и водоотведения, об этом рассказали в ассоциации «Укрводоканалэкология».
«Если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения» — говорится в заявлении ассоциации, размещенном в Facebook.
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей обратил внимание на тот факт, что жилищно-коммунальная сфера на Украине находится в упадке. Власти не выделяют необходимых средств, чтобы модернизировать отрасль и минимизировать количество аварий на сетях.
«На Украине системы водоснабжения и водоотведения находятся в ужасном состоянии, и примеров, подтверждающих это, очень много. Недавно в Киеве в течение одного дня произошло 500 прорывов, и это только горячая вода. Я не считаю тех моментов, когда происходят прорывы канализационной системы.
В течение пяти лет украинские — не признанные мною — власти, аферисты, не вкладывались в капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения. Вообще. А если и вкладывались, то сумма вложений составляла примерно от 10 до 20% (от тех сумм, которые выделялись на развитие жилищно-коммунальной сферы до Майдана. — Прим. ФАН)», — говорит бывший депутат Рады.
Собеседник агентства также обратил внимание на ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку. Количество заболевших кишечными инфекциями с каждым годом увеличивается, связано это в том числе и с негативным состоянием ЖКХ. Бывший парламентарий предрек Украине коммунальную катастрофу, если ситуация не изменится в ближайшее время.
«Этот бич характерен для всей Украины: от Херсона до Западной Украины. Проблема и угроза [коммунального коллапса] есть. Мало того, может произойти не только коммунальная катастрофа, но и катастрофа, связанная с инфекционными заболеваниями. Так как стоки из канализации попадают в питьевую воду — и это факт.
На Украине за последнее время участились случаи заболевания кишечными заболеваниями. И эти факты сегодняшняя власть скрывает. Власть доиграется в свои «реформаторские» игры. У меня такое ощущение, что осознанно осуществляется геноцид во всех сферах. Во всех.
Проводится планомерное уничтожение населения: делается все, чтобы народ болел разными заболеваниями, не проводятся расследования по хищению в ЖКХ, как будто это так и надо. Украина идет к коллапсу», — резюмировал Алексей Журавко.