«Скептикам посвящается»: Крымский мост рассказал, как он помог россиянам сэкономить

Москва, 20 ноября. Стало известно, как Крымский мост за первые полгода работы помог россиянам сэкономить. Соответствующая статистика была опубликована на странице переправы в Twitter.

«Скептикам клуба «Зачем вам мост?» посвящается. Как я облегчаю жизнь. В рублях и автомобилях, и это только за первые полгода», — говорится в подписи к инфографике.

Согласно опубликованным данным, благодаря мосту через Керченский пролив российские автомобилисты смогли сэкономить порядка шести миллиардов рублей. В инфоцентре Крымского моста напомнили, что проезд по переправе бесплатный, и за первые шесть месяцев ею воспользовались более трех миллионов автомобилей.

Скептикам клуба “Зачем вам мост?” посвящается. Как я облегчаю жизнь. В рублях и автомобилях, и это только за первые полгода :) https://t.co/8vyMTZ1ja3 #инфографика_мост pic.twitter.com/h6OpU6gcBt — Крымский мост (@Krymsky_bridge) November 20, 2018

Специалисты пояснили, что при переправе в одну сторону через Керченский пролив на пароме владельцы легковых автомобилей должны были заплатить две тысячи рублей, водители грузовиков — девять.

«Водители ощутили экономию средств и времени», — подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Он отметил, что движение по мосту не прекращается даже в шторм: на переправе установлена система из 10 автоматических комплексов слежения, которая оперативно реагирует на изменения метеоусловий, информирует об этом водителей и дает им инструкции по дальнейшим действиям.

Движение по автодорожной части Крымского моста было открыто в середине мая. Первым по переправе через Керченский пролив проехал президент России Владимир Путин. Грузовые автомобили получили возможность пользоваться мостом с 1 октября.

Крымский мост является самым длинным в России: его протяженность составляет 19 километров. Железнодорожную часть переправы планируют открыть в 2019 году.

Ранее стало известно, что строителям Крымского моста могут доверить сооружение сухогрузного порта Тамань. Стоимость проекта оценивается в миллиарды.