Пользователи «Одноклассников» раньше всех получат доступ к скидкам «черной пятницы»

Москва, 20 ноября. Пользователи социальной сети «Одноклассники» получат доступ к скидкам «черной пятницы» за несколько часов до официального начала акции. Речь идет об онлайн-распродаже «Настоящая черная пятница» на сайте b-friday.com. Акция стартует в 00.00 по московскому времени 23 ноября.

Доступ к скидкам за пять часов до начала распродажи смогут получить пользователи соцсети «Одноклассники» по закрытой ссылке. Доступом можно будет поделиться с друзьями и близкими, так же зарегистрированными в «ОК».

Напомним, «Настоящая черная пятница» пройдет в РФ уже третий раз. В этом году онлайн-распродажа пройдет при поддержке РАЭК, куда входят более 130 ведущих компаний интернет-отрасли, и АКИТ — ее участниками являются крупнейшие ритейлеры России.

Напомним, традиция «черной пятницы» появилась еще в XIX веке в США. Как правило, она проходит после Дня благодарения в период с 23 по 29 ноября. В этом году «черная пятница» выпадает на 23 ноября. Традиционно, с нее начинается сезон рождественских распродаж.