Госдума ввела электронный военный билет в России

Москва, 20 ноября. Госдума утвердил ввод в России электронных военных билетов. Соответствующий закон нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении во вторник.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы, в персональной электронной карте будут указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и место работы, а также информация об образовании.

В то же время россиянам, подлежащим воинской обязанности, пока продолжат выдавать традиционные военные билеты. Электронную карту получат только те граждане, которые дадут на нее согласие. По словам главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, карта будет обладать высокой степенью защиты.

Депутаты рассчитывают, что электронная карта позволит оптимизировать процессы, связанные с подготовкой к военной службе.