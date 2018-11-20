Лавров назвал авантюризмом наделение ОЗХО прокурорскими функциями

Москва, 20 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко осудил попытки западных стран расширить мандат ОЗХО и наделить организацию функциями обвинителя. По его словам, за действиями инициаторов реформы проглядывает авантюризм.

«Примером нечистоплотной линии являются авантюрные попытки наделить технический, подчёркиваю, технический секретариат ОЗХО функциями обвинителя — это грубейшее нарушение конвенции по запрещению химического оружия», — отметил Лавров.

По словам министра, расширение полномочий ОЗХО также нарушает решения Совета Безопасности ООН и противоречит позиции большинства участников конвенции.

Напомним, что ранее Россия и Китай предложили создать рабочую группу, которая даст оценку решению о расширении мандата ОЗХО, однако члены Конференции государств-участников конвенции о запрещении химического оружия это предложение не поддержали.