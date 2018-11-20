Порошенко отправил нового главу Черкасской области в бунтующую Смелу

Киев, 20 ноября. Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивца, а также поручил ему перенести свою приемную в город Смела, жители которого остались без газа и теплоснабжения после начала холодов.

«Первым вашим заданием является поездка в Смелу и начало урегулирования ситуации. Если надо, мой совет - на пару дней перенесите свою приемную в Смелу, встречайтесь с людьми, слушайте их, расскажите позицию областной государственной администрации, расскажите позицию президента», — обратился Порошенко к чиновнику.

Напомним, в Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов перед «Нафтогазом». После этого жители города устроили акцию протеста. 15 ноября Порошенко заявил, что ответственность за случившееся якобы лежит на местных властях, а также потребовал «немедленно дать людям газ и тепло». При этом Смела стал не единственным городом, пострадавшим из-за долговых обязательств частных компаний перед «Нафтогазом».

17 ноября мэр Смелы заявил, что все жилые дома и объекты социальной сферы в городе подключены к отоплению. Однако 19 ноября жители Смелы продолжили бунтовать и перекрыли две дороги в Черкасской области, требуя подписать договор о поставках газа с компанией «Нафтогаз». Население Смелы опасается, что им придется платить двойной тариф за тепло и газ.

Стоит отметить, что запуск отопительного сезона также провалился в Кривом Роге, Шепетовке, Кропивницком, Павлограде, Северодонецке и ряде других городов.