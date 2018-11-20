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Лавров: Торговые войны подрывают мировую экономическую архитектуру

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Лавров: Торговые войны подрывают мировую экономическую архитектуру

Москва, 20 ноября. Торговые войны между странами, развязываемые в нарушение норм Всемирной торговой организации, подрывают мировую экономическую архитектуру. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на общем собрании Российского совета по международным делам​​​.

«Развязываемые в нарушение норм ВТО торговые войны подрывают мировую экономическую архитектуру, стандарты свободной торговли и конкуренции», — подчеркнул глава МИД РФ.

О торговой войне между США и Китаем эксперты заговорили после после вступления в силу в июле этого года взаимных таможенных пошлин. Вашингтон ввел пошлину 25% на импорт свыше 800 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

Власти Китая отреагировали аналогичными ограничительными мерами, в связи с чем президент США Дональд Трамп поручил расширить список дополнительных ограничительных мер на импорт из КНР стоимостью примерно в 200 миллиардов долларов. Китай в ответ инициировал в ВТО разбирательство.

Лавров: Торговые войны подрывают мировую экономическую архитектуру

Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в середине октября заявил о том, что санкции США против российского банковского сектора являются объявлением торговой войны. Глава правительства России при этом подчеркнул, что санкционная политика в целом и Вашингтона в частности разрушает экономический порядок в мире.

Автор: Екатерина Кухарева
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