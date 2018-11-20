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Панин рассказал о своем режиссерском дебюте

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Панин рассказал о своем режиссерском дебюте

Москва, 20 ноября. В прошлом месяце российский актер Алексей Панин приступил к съемкам своей дебютной картины «Я вернулся». Тогда же в Сети появился трейлер ленты, которую позитивно оценили поклонники артиста.

По словам Панина, на данный момент отснято более 50% картины, процесс продолжается, сообщает Nation News.

«Это мой первый режиссерский дебют, полнометражная картина», — добавил режиссер.

В картине задействованы Владимир Епифанцев, Никита Джигурда, Алексей Головин, а также дочь Панина — Анна.

Новоиспеченный режиссер также отметил, что кратко сюжет картины пересказать невозможно.

«Там нужно смотреть», — резюмировал он.

Автор: Андрей Крылов
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