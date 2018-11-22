Сирия: САА нашла израильские мины на дне реки в Эль-Кунейтре — видео ФАН

Дамаск, 22 октября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия и различных боеприпасов при прочесывании района озера аль-Хуррия в центральной части провинции Эль-Кунейтра. Соответствующую информацию предоставил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Так, вооружения, принадлежащие ранее террористам, были найдены на морском дне. Эта территория примыкает к оккупированным Израилем Голанским высотам. Большая часть оружия оказалась израильского и американского производства.

В результате специалистам удалось извлечь со дна озера аль-Хуррия большой запас мин и ракет.

В распоряжении корреспондента ФАН появилось видео с места событий:

«После освобождения от боевиков пригорода Эль-Кунейтры САА вместе с инженерными бригадами и разными местными органами ввели обыски в освобожденной территории. В итоге они нашли оружие и боеприпасы боевиков в этом озере. Они их спрятали, чтобы скрыть свои связи с Израилем. Вот видите, израильские боеприпасы. Израильские мины. И американские мины, и также мины, которые боевики украли из складов САА», — заявил один из военных в интервью ФАН.

Напомним, что инженерные подразделения сирийской правительственной армии продолжают прочесывать освобожденные от незаконных вооруженных группировок города и населенные пункты провинции Эль-Кунейтра. Это необходимо для обнаружения потенциально опасных мин-ловушек и самодельных взрывных устройств (СВУ), которые могут навредить мирным жителям провинции.

Это далеко не первый раз, когда сирийские солдаты натыкаются на оставленное боевиками оружие.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия, снарядов и устройств террористических организаций на территории освобожденных пунктов провинций Эль-Кунейтра и Даръа.

В эксклюзивном комментарии ФАН один из полевых командиров рассказал, что в ходе осмотра территорий сирийских провинций Даръа и Эль-Кунейтра сирийскими военными было найдено множество боеприпасов боевиков, спрятанных в подземных складах.