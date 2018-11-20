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Багдад и курды хотят увеличить экспорт нефти из Киркука минимум в четыре раза

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Багдад и курды хотят увеличить экспорт нефти из Киркука минимум в четыре раза

Багдад, 20 ноября. Багдад и Иракский Курдистан планируют нарастить экспорт нефти с месторождений провинции Киркук минимум в четыре раза, заявил представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр.

В настоящее время объемы экспорта нефти с месторождений провинции Киркук варьируются от 50 до 100 тысяч баррелей в сутки.

«Экспорт нефти Киркука через нефтепровод Иракского Курдистана, транспортирующий сырье на международные рынки в турецкий порт «Джейхан», начался 16 ноября​​​», — приводит слова Бабакра РИА Новости.

Багдад и Иракский Курдистан хотят нарастить объем экспорта. Этот процесс будет реализован в несколько этапов. В результате поставки должны возрасти до 400 тысяч баррелей нефти в сутки.

Багдад и курды хотят увеличить экспорт нефти из Киркука минимум в четыре раза

 

«Отмечу, что до приостановки экспорта нефти Киркука через курдский нефтепровод в 2017 году его объем составлял 300 тысяч баррелей в день», — констатировал представитель Демократической партии Курдистана.

Автор: Катерина Иванова
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