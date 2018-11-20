Лавров объяснил, почему Россию обвиняют «во всех смертных грехах»

Москва, 20 ноября. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москву обвиняют «во всех смертных грехах». Об этом он рассказал в ходе общего собрания Российского совета по международным делам.

По мнению Лаврова, Москва — серьезное препятствие на пути различных деструктивных начинаний, и именно поэтому Россию «пытаются обвинить во всех смертных грехах».

Кроме того, по словам Лаврова, Россию пытаются наказать за независимый внешнеполитический курс.