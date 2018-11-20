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СК РФ заподозрил саратовских чиновников во вмешательстве в работу волейбольного клуба

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СК РФ заподозрил саратовских чиновников во вмешательстве в работу волейбольного клуба

Саратов, 20 ноября. Следственные органы России начали доследственную проверку по факту превышения должностных полномочий чиновниками Саратовской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, члены областного правительства превысили полномочия и вмешались в деятельность волейбольного клуба «Протон-БАЭС», что в итоге повлекло проблемы с привлечением спонсоров спортивной организации и к задержкам в выплате зарплат.

Ранее сообщалось, что «Протон-БАЭС» подал в суд на министра спорта Саратовской области Александра Абросимова. По словам руководителей клуба, глава ведомства отказался подписывать именные  заявочные листы для участия в чемпионате России, а также обещал, что созданная саратовскими чиновниками команда «Протон-Саратов» сможет рассчитывать на получение гранта. Кроме того, в «БАЭС» утверждают, что «Протон-Саратов» присвоил себе все достижения клуба.

Автор: Антон Соколов
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