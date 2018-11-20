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«Одноклассники» покажут прямую трансляцию матча Россия — Швеция в Лиге наций

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«Одноклассники» покажут матч Россия — Швеция в Лиге наций

Москва, 20 ноября. В социальной сети «Одноклассники» пройдет прямая трансляция матча сборной России против сборной Швеции в Лиге наций. Встреча станет заключительной в Группе 2 и решающей для национальной команды РФ.

Матч между командами России и Швеции пройдет в Стокгольме 20 ноября. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Прямая трансляция будет доступна в группе телеканала «СИЛА» в «Одноклассниках». Эфир организован совместно с телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР. Видеотрансляция будет бесплатно доступна пользователям на сайтах: matchtv.rumatchpremier.ru и sportbox.ru. Болельщики смогут увидеть игру на мониторах компьютеров, экранах планшетов и смартфонов.

Напомним, по результатам трех прошедших матчей в Лиге наций сборная России занимает первое место в группе со сборными Швеции и Турции.

Автор: Регина Пак
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