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ВОЗ отреагировала на сообщения о рекомендации повысить акцизы на колбасу

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ВОЗ отреагировала на сообщения о рекомендации повысить акцизы на колбасу

Женева, 20 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выступала с рекомендацией о повышении акцизов на колбасу. Об этом во вторник сообщил официальный представитель организации Грегори Хартл.

По его словам, ВОЗ не рекомендовала повысить акцизы на колбасную продукцию из-за того, что она «вредна для здоровья», передает ТАСС.

Ранее глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова заявила в прямом эфире телеканала «Россия 24», что российское ведомство выступает против введения акцизов на колбасные изделия. Министр сослалась на рекомендации ВОЗ, которая не выступает против введения таких акцизов на вредные для здоровья продукты.

Она отмечала, что в данный список помимо табачных изделий и алкогольной продукции входят сладкие газированные напитки и продукты переработки красного мяса. Скворцова посоветовала гражданам РФ употреблять меньше колбасных изделий.

Автор: Андрей Крылов
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