Слежка больше не нужна: iPhone собирает полное досье для американских спецслужб

Информационные технологии, равно как и электроника, шагают впереди планеты всей. Наиболее хорошо это видно на примере смартфонов. Мобильный телефон, удачно сочетающий в себе функции компьютера, камеры, калькулятора и предоставляющий круглосуточный доступ в Интернет, давно перерос статус банального способа связи.

Напичканная электроникой коробочка стала незаменимым спутником человека практически любого социального статуса. Школьник и рабочий, студент и министр не выпускают трубки из рук, работая или отдыхая с помощью десятков различных приложений. Телефон находится с хозяином двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю.

Но вместе с тем столь сильное вовлечение безобидного, казалось бы, гаджета в частную жизнь может быть крайне опасным. Доверяя свои личные данные мобильному телефону, вы рискуете стать участником по-настоящему неприглядной истории. И дело тут далеко не только в возможном и, чего уж греха таить, частом мошенничестве. Проживая свою жизнь с телефоном в руках, вы запросто можете стать объектом провокации спецслужб США, имеющих доступ к вашему новенькому iPhone.

Опасность можно было бы обосновать банальной паранойей, а тех, кто о ней говорит, заставить снять шапочку из фольги, если бы не периодически всплывающие странные баги iOS. К примеру, недавно владелец iPhone в поисках интересных багов в iOS 12.1 обнаружил необычную страницу с активным звонком. Однако «звонок», который вполне мог оказаться и багом, — далеко не единственная опасность, подстерегающая владельца умного гаджета.

Apple видит!

Камера вашего «яблочного» смартфона работает, отнюдь не только когда вы записываете видео или делаете фотографии. Одна из фишек последних iPhone — разблокирование гаджета через фронтальную камеру. Удобно? Да. Однако незадачливые пользователи не задумываются, что это прямое доказательство того, что фронталка работает постоянно, анализируя информацию, которую видит. Обрабатывает она и каждое лицо, попавшее в ракурс захвата изображения. Именно поэтому за доли секунды смартфон «узнает» владельца и разблокируется.

Не всегда, правда, пользователь будет этого желать. Есть довольно забавный пример с китаянкой, телефон которой ее «перепутал» и разблокировал с помощью Face ID и лица ее коллеги новенький iPhone. Таким образом, выясняется, что похожий или загримированный под вас человек может «вскрыть» систему защиты. Столь же сильные опасения вызывает возможность разблокировки телефона лицом спящего владельца. Против этого даже начали изготавливать специальные маски, например, в том же Китае.

Спецслужбы, кстати, «просекли фишку» довольно быстро. В августе ФБР разблокировало телефон подозреваемого в хранении детской порнографии его же лицом против воли. По законам США, это «свидетельство против себя», а значит, принуждение незаконно. Впрочем, кого спрашивает ФБР, когда спецслужбе что-то нужно. Не будем забывать и тот факт, что информация о лице пользователя и попавших в объектив людях хранится не в памяти телефона, а на облачных хранилищах Apple, но к этому вернемся чуть позже.

Apple слышит!

Новшество в виде голосового помощника показалось настоящим прорывом и оживило разговоры об искусственном интеллекте. И действительно, Siri — облачный персональный помощник и вопросно-ответная система, которая входит в состав любой «яблочной» техники. Как гласит официальный сайт Apple, «Siri приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его предпочтения в течение долгого времени». Иными словами, нейросеть вас изучает и анализирует. Информация, собранная Siri, может использоваться как угодно. Пока она действует лишь во благо человеку, однако интересные инциденты уже известны. Во-первых, Siri звонит в полицию, когда пользователь просит «зарядить телефон на 100%». Ошибка или «фишка»? И значит ли это, что она звонит в другие службы во время других запросов? Канадская Siri звонит в полицию при попытке задать вопросы о 9 сентября 2011 года. Это даже породило паранойю о слежке спецслужб.

Правда, Siri не только поможет в случае чего вызвать экстренные службы вроде скорой или пожарных. Уже известен случай, когда голосовой помощник помог спрятать труп. Правда, Siri не только предложила варианты возможного утаивания тела, но и записала разговор. А это, в свою очередь, помогло привлечь преступника к ответственности. Однако факт остается фактом — ваш диалог с Siri может быть использован против вас в суде.

Apple чувствует!

На вашем iPhone можно отключить разблокировку с помощью Face ID и оставить только авторизацию по отпечатку пальца. Им можно заблокировать любое приложение, и он активно задействован в различных банковских приложениях. Но и тут пользователя «яблочной» техники поджидает ряд не самых положительных нюансов. Во-первых, вы можете банально обжечься или пораниться, испортив отпечаток «привязанного пальца». Вкупе с удобностью этого метода многие пользователи забывают цифровой код и не могут разблокировать телефон, пока рана не заживет.

Однако с тем же успехом таким способом можно разблокировать гаджет против вашей воли. Одно время ходили слухи, что iPhone можно разблокировать отрезанным пальцем, однако их в Apple опровергли. «Датчик отпечатков пальцев iPhone Touch ID использует радиочастотное сканирование для распознания субэпидермальных слоев кожи. Эта технология требует, чтобы владелец пальца был живым и присоединенным к пальцу». Однако, с другой стороны, можно сделать вывод, что палец должен быть живым и теплым, а значит — попытать счастья разогреть обрубок в микроволновой печи.

С другой стороны — ваши «пальчики» хранятся в огромной облачной базе данных, и информацию о ваших отпечатках, потливости рук и обновлении рисунка шрамов при необходимости добыть заинтересованным лицам — как хакерам, так и спецслужбам — окажется несложно.

Тим Кук знает, где ты сейчас и чем занимаешься

Ваш iPhone можно найти, если вдруг вы его потеряете или у вас его украдут. Полезно? Однозначно да. Вот только то, что он отслеживает и передает данные, даже когда выключен, наводит на определенные мысли. Более того, вы можете даже не знать, что как минимум сотрудники Apple по запросу (не всегда вашему) могут сказать, где находится ваш телефон, а значит, и тот, кто держит его в руках. Журналисты The Independent обнаружили патент, заявленный Apple в апреле 2014 года и опубликованный 29 января. Патент описывает технологию, которая позволяет смартфонам от Apple имитировать выключенное состояние. Телефон «понимает», что им завладел грабитель, и делает вид, что выключен, а сам работает и камерой, и GPS, передавая снимки через Интернет. Надо ли говорить, что подобным образом телефон может следить и за своим хозяином — скажем, по запросу АНБ или ЦРУ.

И действительно, еще в 2011 году британские разработчики Пит Уорден и Аластер Аллан обнаружили в памяти iPhone и iPad файл consolidated.db. Он содержал координаты мест, в которых побывал владелец устройства, и время, в которое координаты снимались. Иными словами, в смартфонах и планшетах Apple постоянно и тайно от владельца ведется неограниченной длины лог-журнал, где подробнейшим образом фиксируется вся история географических перемещений телефона, а значит, и его счастливого обладателя. Начиная с четвертой версии операционной системы iOS в iPhone ведется компактная база данных SQLite, которая имеет в своем составе таблицы под названиями CellLocation, CdmaCellLocaton и WifiLocation (т. е. местоположения GSM-ячеек, CDMA-ячеек и точек доступа WiFi).

Пит Уорден и Аластер Аллан обнаружили, что даже при смене устройства или входе в iMac с того же аккаунта данные дублируются туда. А значит, тоже проходят через облачные хранилища Apple.

Тим Кук и Apple узнают, если ты купишь не iPhone!

Действительно, используя мобильные платежные системы и приложения банков, вы «рассказываете» своему iPhone все о своих покупках. Где вы платите, за что вы платите и сколько — все это сохраняется в облачных хранилищах. При этом далеко не только в iTunes, где Apple знает, какой песне вы поставили лайк, а какую даже не стали слушать (на основании этого вам и предлагается к покупке тот или иной альбом).

Используя Apple Pay, вы отдаете в руки Apple не только свои деньги под ответственность, но и информацию о любых переводах ваших денежных средств. Иными словами, всякий раз, когда вы покупаете кофе в любимой кофейне или новую куртку, Apple об этом знает. Узнает Тим Кук и Ко и о том, если вы вдруг зайдете в брендовый магазин Samsung или других конкурентов. Санкций за это вроде бы пока никому не следовало, но чем черт не шутит?

«Облакааа, компромата без оглядки»

Все вышеперечисленные сервисы имеют общую черту. Для нормальной работы ваш телефон всегда должен быть «в сети». Иными словами, полноценная работа устройства Apple возможна только при круглосуточном доступе в Интернет, что само по себе проблемой не является.

Проблемой является то, что абсолютно все, что вы вводите, говорите или совершаете с продукцией Apple или «в присутствии» гаджета, попадает в облачное хранилище. С одной стороны, гаджет поможет забывчивому владельцу вспомнить, где он забыл зонт или потратил лишние деньги. С другой стороны, вся эта информация может быть доступна не только владельцу аккаунта Apple. Например, компания сотрудничает с ФБР и даже сама предлагала помощь в расследовании дела «техасского стрелка».

С учетом антироссийской истерии и общего накала шпионских скандалов Apple может пойти еще дальше, если уже не пошла, и передать данные с телефонов тех, кто потенциально может стать сакральной «угрозой американской мечте и демократии», а именно с i-гаджетов как российских бизнесменов, так и простых россиян.