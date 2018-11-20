«Папа все сделал сам»: дочь Осина на похоронах прочитала посвященные отцу стихи

Москва, 20 ноября. Дочь артиста Евгения Осина Агния посвятила стихотворение своему отцу и зачитала на похоронах на Троекуровском кладбище.

«Я не вправе судить, но папа все сделал сам», — заметила девушка.

Мать Агнии Наталья Черемисина, с трудом сдерживая слезы, обратилась к певцу с трогательными словами благодарности.

«Женька, спасибо тебе за такую дочь и за все хорошее, что у нас было. И прости!» — сказала она.

Коллеги Осина, пришедшие проводить его в последний путь, напомнили Агнии, что он любил ее больше всех в жизни и девушка может гордиться таким отцом.

Присутствующая на церемонии прощания сестра Осина Альбина пообещала, что артиста будут помнить всегда.

«Для нас ты самый близкий и родной. И все что могли в этой тяжёлой ситуации, мы делали. Спи спокойно! Мы все вместе, любим тебя и будем помнить!» — добавила женщина.

Как отмечает KP.RU, проститься с Осиным пришли его близкие, друзья, поклонники и многие известные артисты и музыканты. Среди них был Андрей Разин, Владимир Левкин, Дана Борисова.