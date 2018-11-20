Москве, Петербургу и Севастополю разрешили еще три года платить за мусор по-старому

Госдума в первом чтении одобрила изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

Законопроект дает право городам федерального значения Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю до 1 января 2022 года не применять нормы федерального закона о сборе, накоплении, транспортировании, утилизации, обезвреживании, хранении твердых бытовых отходов (ТБО) региональными операторами.

«В базовом законе запрещается создавать места хранения ТБО на территории населенных пунктов. Территория городов федерального значения и есть территория населенных пунктов. Это значит, что новые объекты на их территориях создаваться не могут. Необходимо заключить договоры с другими субъектами РФ. А в этих субъектах должны быть разработаны свои территориальные схемы и приняты свои тарифы. Далеко не все субъекты РФ готовы к заключению таких договоров», — пояснил суть законопроекта на пленарном заседании депутат Государственной думы РФ Николай Гончар.

Предполагается, что для этих трех городов плата за коммунальную услугу будет взиматься в составе платы за содержание жилого помещения. Для всех остальных регионов России новые правила обращения с ТБО вступают в силу с 1 января 2019 года. Плата за сбор и утилизацию мусора для всех остальных регионов будет выведена из привычных платежек и станет отдельным платежом, возможно, превышающим прежние величины.

На территории Севастополя, к примеру, региональный оператор уже определен, а тариф для населения за услуги по обращению с ТБО уже вырос. Принятие этого закона даст возможность пересмотреть данную систему на ближайшие три года, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«В рамках ближайшей региональной недели я проведу совещание по вопросам применения нового законопроекта в Севастополе с участием правительства Севастополя, ООО «Благоустройство», ФАС, а также предпринимателей, осуществляющих вывоз ТБО. Будем обсуждать два основных вопроса: как снизить тарифы для населения и, собственно, программу по обращению с ТБО в Севастополе. Для этого в первую очередь необходимо упразднить единого оператора по обращению с ТБО. Тем более есть заключение ФАС о том, что конкурс по его определению был проведен с нарушениями», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей депутат Дмитрий Белик.

Депутат планирует, что в случае принятия законопроекта на территории Севастополя тарифы можно будет вернуть на прежний уровень.

«Нужно начать комплексную разработку программы по обращению с ТБО в Севастополе. Отсрочка до 2022 года, но потом нормы законодательства будут действовать в полной мере, нам нужно быть готовыми», — сказал депутат Дмитрий Белик.

По мнению председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, принятие данного законопроекта не означает отмену предыдущего закона о новой системе по обращению с ТБО для трех городов федерального значения.

«Исключение для них будет сделано только в одном пункте, который подразумевает переход на систему региональных операторов. Это будет право, а не обязанность, и это переходное положение», — сказал Владимир Бурматов.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников предложил распространить действие такого трехлетнего моратория и на остальные города-миллионники. Владимир Бурматов ответил, что поступившие предложения комитет может рассмотреть при подготовке законопроекта ко второму чтению.

При обсуждении законопроекта прозвучали предложения перенести сроки реализации «мусорной реформы» для всех регионов без исключения. Они остались без ответа.

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» заявили, что проголосуют против законопроекта. Большинством голосов он был принят в первом чтении.