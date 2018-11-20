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Москве, Петербургу и Севастополю разрешили еще три года платить за мусор по-старому

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Москва, Санкт-Петербург и Севастополь еще три года будут платить за мусор по-старому

Госдума в первом чтении одобрила изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

Законопроект дает право городам федерального значения Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю до 1 января 2022 года не применять нормы федерального закона о сборе, накоплении, транспортировании, утилизации, обезвреживании, хранении твердых бытовых отходов (ТБО) региональными операторами.

«В базовом законе запрещается создавать места хранения ТБО на территории населенных пунктов. Территория городов федерального значения и есть территория населенных пунктов. Это значит, что новые объекты на их территориях создаваться не могут.

Необходимо заключить договоры с другими субъектами РФ. А в этих субъектах должны быть разработаны свои территориальные схемы и приняты свои тарифы. Далеко не все субъекты РФ готовы к заключению таких договоров», — пояснил суть законопроекта на пленарном заседании депутат Государственной думы РФ Николай Гончар.

Депутат ГД РФ Николай Гончар

Предполагается, что для этих трех городов плата за коммунальную услугу будет взиматься в составе платы за содержание жилого помещения. Для всех остальных регионов России новые правила обращения с ТБО вступают в силу с 1 января 2019 года. Плата за сбор и утилизацию мусора для всех остальных регионов будет выведена из привычных платежек и станет отдельным платежом, возможно, превышающим прежние величины.

На территории Севастополя, к примеру, региональный оператор уже определен, а тариф для населения за услуги по обращению с ТБО уже вырос. Принятие этого закона даст возможность пересмотреть данную систему на ближайшие три года, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«В рамках ближайшей региональной недели я проведу совещание по вопросам применения нового законопроекта в Севастополе с участием правительства Севастополя, ООО «Благоустройство», ФАС, а также предпринимателей, осуществляющих вывоз ТБО. Будем обсуждать два основных вопроса: как снизить тарифы для населения и, собственно, программу по обращению с ТБО в Севастополе.

Для этого в первую очередь необходимо упразднить единого оператора по обращению с ТБО. Тем более есть заключение ФАС о том, что конкурс по его определению был проведен с нарушениями», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей депутат Дмитрий Белик.

Севастополь

Депутат планирует, что в случае принятия законопроекта  на территории Севастополя тарифы можно будет вернуть на прежний уровень. 

«Нужно начать комплексную разработку программы по обращению с ТБО в Севастополе. Отсрочка до 2022 года, но потом нормы законодательства будут действовать в полной мере, нам нужно быть готовыми», — сказал депутат Дмитрий Белик.

По мнению председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, принятие данного законопроекта не означает отмену предыдущего закона о новой системе по обращению с ТБО для трех городов федерального значения. 

«Исключение для них будет сделано только в одном пункте, который подразумевает переход на систему региональных операторов. Это будет право, а не обязанность, и это переходное положение», — сказал Владимир Бурматов.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников предложил распространить действие такого трехлетнего моратория и на остальные города-миллионники. Владимир Бурматов ответил, что поступившие предложения комитет может рассмотреть при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь еще три года будут платить за мусор по-старому

При обсуждении законопроекта прозвучали предложения перенести сроки реализации «мусорной реформы» для всех регионов без исключения. Они остались без ответа.

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» заявили, что проголосуют против законопроекта. Большинством голосов он был принят в первом чтении.

Автор: Ольга Летягина
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