Заслон от чайлдхейтеров: бороться с грязью в Интернете предложили владельцам соцсетей

Молодежная палата Консультативного совета Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обратилась к администрации социальных сетей с просьбой очистить эту часть интернет-пространства от групп, исповедующих человеконенавистнические взгляды. Внимание активистов привлекли группы и паблики, которые позиционируют себя как «чайлдхейтеры», то есть ненавидящие детей.

И, хотя значительная часть контента в этих группах, судя по всему, появляется, как говорится, по приколу, недооценивать их опасность нельзя, считают молодые помощники Роскомнадзора, приводя соответствующие примеры и шокирующие фотографии.

По мнению активистов, соцсети сами должны выработать более эффективные механизмы противодействия такого рода контенту, совершенствуя пользовательские соглашения, разрабатывая кодексы поведения. Это необходимо, чтобы Интернет оставался здоровой средой для каждого, говорят они.

Как отметил председатель Молодежной палаты при РКН Арсений Лазарев, проблема удаления человеконенавистнического контента — это в первую очередь вопрос социальной ответственности владельцев и администраторов соцсетей, поэтому активисты выступают исключительно за саморегулирование этой среды.

«Считаем, что соцсети обладают всеми механизмами, чтобы дать бой подобного рода «движениям» и их пабликам, — говорит Лазарев. — Не стоит перегружать соцсети новыми законами, которые могут привести к блокированию законопослушных сообществ».

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей лидер движения «Чистый Интернет» Роман Волошин, инициатива Молодежной палаты Роскомнадзора — абсолютно правильная и своевременная.

«Задачи нашего движения «Чистый Интернет» абсолютно такие же, — отметил Волошин. — Общаясь с экспертами на разных платформах и площадках, в том числе в Общественной палате, мы, как правило, приходим в этих вопросах к единой точке зрения. В подобных случаях власть не должна выступать в роли «палача», не должна постоянно за всем следить и все регулировать. В развитых странах за подобные вещи отвечают сами владельцы и администраторы соцсетей».

Задача государства — создать такие законы, которые отрегулируют вопросы ответственности за то или иное действие или бездействие в Интернете, отметил собеседник ФАН.

«Социальные сети должны сами нести ответственность за появление у них человеконенавистнического контента. Вседозволенность на таких площадках, размещение там всякой грязи имеет материальную составляющую — владельцы подобных групп получают от этого выгоду. Это особенность восприятия — чем грязнее информация, тем больше народу хочет ее узнать, а значит владельцы подобных пабликов получают максимальное количество просмотров», — отметил эксперт.

По мнению Волошина, заставить владельцев соцсетей следить за этим будет непросто, но указать им на механизмы саморегуляции необходимо, иначе придется принимать более жесткие меры.

Молодежная палата при Роскомнадзоре была создана в марте 2017 года, в ее состав входят представители студенческих объединений ведущих российских вузов и общероссийских молодежных движений. Молодежная палата РКН в основном занимается проблемами, связанными с защитой прав в Интернете, а также информационной безопасностью детей и повышением цифровой грамотности.