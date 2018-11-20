Журналисты RT возвращаются на родину с паспортами

Абуджа, 20 ноября. Российские журналисты, у которых власти Нигерии ранее изъяли паспорта, вылетели в Москву. О том, что злоключения сотрудников RT в Африке подошли к концу, говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.

«Российские журналисты телевизионного канала RT Крачкова и Тарарако, у которых нигерийскими властями были изъяты паспорта, 20 ноября вылетели в Россию рейсом турецких авиалиний», — отмечается в комментарии дипломатов.

Сообщается, что паспорта россиянам вернули при отлете из аэропорта в Абудже. В течение двух недель сотрудники российской дипломатической миссии находились в тесном контакте в властями Нигерии и делали все возможное, чтобы журналисты из РФ смогли как можно скорее вернуться на родину.

Ранее МИД РФ выразил решительный протест властям африканского государства, задержавшим россиян по надуманному предлогу. Как напоминает RT, сотрудники канала готовили репортаж на экологическую тему, а все разрешения на съемку у них были.