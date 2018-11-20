Лавров объяснил неадекватные действия США против России

Москва, 20 ноября. Шаги президента США Дональда Трампа, направленные на налаживание отношений с РФ, блокируются теми, кто придерживается разрушительного подхода, в связи с этим от Вашингтона можно ожидать новых неадекватных действий против России, объяснил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во время выступления на общем собрании Российского совета по международным делам министр подчеркнул, что от Соединенных Штатов можно ожидать нарастания новых антироссийских действий, и это уже известно всему мировому сообществу.

«Любые шаги президента Трампа по налаживанию устойчивых, нормальных каналов взаимодействия с Москвой по острейшим проблемам современности блокируются теми, кто хотел бы продолжать и наращивать заложенный еще прежней администрацией Белого дома разрушительный подход к отношениям с нашей страной», — отметил Лавров.

При этом глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что американский истеблишмент живет идеей собственной исключительности и в связи с этим назначает противников и соперников среди государств, проводящих независимую политику.

Напомним, США ввели экономические санкции в отношении России в 2014 году из-за разногласий по вопросам Украины и Крыма. При том, что Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и развернувшихся в Донбассе боевых действий, а вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно, поскольку регион вошел в состав РФ демократическим путем.

Отношения между Москвой и Вашингтоном осложнились также на фоне стремления США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку российская сторона, заявили в Белом доме, якобы не соблюдает условия документа. Обвинения США не были подкреплены доказательствами, а президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия хочет и готова вести и дальше диалог по ДРСМД.