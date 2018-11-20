«Следим на случай дефицита топлива»: в аппарате Козака прокомментировали спор нефтяников и АЗС

Соглашение с нефтяниками, подписанное заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком, обострило взаимоотношения между вертикально интегрированными нефтяными компаниями и независимыми сетями АЗС. Стороны обмениваются взаимными претензиями, причем от лица компаний высказался даже такой непубличный человек, как глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он обвинил независимые сети АЗС в создании локальных монополий и пообещал принять меры.

В свою очередь, обвинения сетей в адрес нефтяных компаний в том, что те диктуют им свои условия, звучат уже давно. Теперь эти обвинения еще больше усилились после заявления Сечина и последующего демарша «Роснефти», отказавшейся 15—16 ноября от торгов на Санкт-Петербургской бирже нефтегазового комплекса, что сразу снизило объем продаж нефтепродуктов на 20%. Впрочем, 19 ноября, хоть и в ограниченных масштабах, «Роснефть» возобновила торги.

На рынке заговорили о том, что компания «Роснефть» и другие вертикально интегрированные нефтяные компании решили прибрать к рукам часть доли «независимых». Такую логику объясняют тем, что по соглашению с правительством цены заморожены, а объемы поставок топлива должны расти ежемесячно на 3%. Значит, нефтяники будут стремиться увеличивать продажи за счет расширения географии своей деятельности.

Вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша признал в разговоре с Федеральным агентством новостей, что у Дмитрия Козака не было иных рычагов для выполнения поручения президента РФ по сдерживанию роста цен на бензин. При этом подписанное соглашение ударит в первую очередь по независимым сетям АЗС, считает эксперт.

«Многие независимые операторы уже не получают топливо в тех объемах, который обеспечивал бы им рентабельность продаж, особенно те, которые находятся за Уралом», — заявил Аркуша.

Эксперт приводит пример Хабаровского НПЗ (принадлежит «Независимой нефтяной компании»), который «не отпускает топливо вообще никому, кроме как себе (то есть ННК. — Прим. ФАН)».

То, что независимые сети находятся в менее выгодной ситуации, подтвердил ФАН и менеджер по развитию бизнеса международного ценового агентства Argus Media Дмитрий Терентьев.

«Владельцы АЗС покупают топливо по оптовым ценам, которые устанавливают производители, и продают его в розницу с учетом затрат на логистику и своей торговой маржи, — рассказал Терентьев. — Нефтяные компании могут безболезненно снижать цены в рознице за счет повышения в опте и экспортных поставок, тогда как частные АЗС лишены возможности компенсировать снижение цен реализации топлива».

В условиях «глубокой заморозки» цен независимые ритейлеры, похоже, действительно оказываются наиболее уязвимыми, и новости из регионов, казалось бы, подтверждают такую тенденцию. Ряд игроков по экономическим причинам уходят с рынка. Так, на днях в нескольких поселках Приморского края и Амурской области заправки, ранее обслуживаемые независимой сетью, вошли в состав все той же ННК, поскольку оператор отказался от них, ссылаясь на убыточность.

Заметим, что на Дальнем Востоке фактически работают только две вертикально интегрированных нефтяных компании, «Роснефть» и ННК, имеющие собственные НПЗ и контролирующие 75% рынка. Поэтому их особо часто критикую за монополизм. Но и те не остаются в долгу — буквально вчера в «Роснефти» заявили, что ряд независимых АЗС формируют незаконно завышенные цены в Приморье, Забайкалье и Иркутской области, а также реализуют контрафакт.

Этот спор нефтяников и независимых АЗС прокомментировали ФАН в аппарате Дмитрия Козака.

«Не стоит искать в соглашении с нефтяниками скрытые смыслы, — заявили в ведомстве. — Оно составлено в интересах не вертикально интегрированных нефтяных компаний или независимых сетей, а потребителей, и в том числе направлено на ликвидацию ценовых дисбалансов в опте и рознице».

В то же время, отметили в аппарате Козака, есть необходимость навести порядок на рынке моторного топлива, хотя само соглашение непосредственно таких целей не ставит.

Действительно, как ранее сообщалось, Дмитрий Козак поручил ФАС, Минэнерго и Роспотребнадзору проверить независимые сети на предмет возможной монополизации рынков в отдельных регионах, а также качества реализуемой ими продукции.

Впрочем, далеко не все эксперты разделяют точку зрения, что нефтяники положили глаз на «независимых».

«Независимые сети привыкли изображать из себя жертв монополистов и, пользуясь этим, из года в год наращивали свою долю на рынке в сегменте розницы, — заявил ФАН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Возникший кризис, как и все предыдущие, они попытались использовать по максимуму, создавая искусственный ажиотаж и громко звоня во все колокола».

Это привело к тому, что правительство впервые решило на них внимательно посмотреть и в итоге выяснило для себя «некоторые интересные подробности», добавил эксперт. Первыми начинают повышать цены на своих заправках как раз «независимые», первыми уходят от ответственности тоже они, отметил Фролов. А когда, по его словам, на рост цен начинают реагировать власти, то приходят они только к нефтяникам, требуя от них умеренности.

Эксперт выразил сомнение, что у нефтяных компаний есть большой интерес к приобретению независимых заправок. Он обратил внимание на такую деталь. Занимая в количественном выражении (по числу АЗС) около двух третей рынка, независимые сети реализуют только треть топлива.

«Объем прокачки на одну заправку у них в среднем существенно ниже, чем у вертикально интегрированных нефтяных компаний, — подчеркнул Фролов. — Возникает вопрос: для чего им нужны такие АЗС? Ведь чтобы повысить эффективность новоприобретенных заправок, требуется вложить в них дополнительные инвестиции. И спорный вопрос, окупятся ли такие затраты».

Понятно, что сложившаяся ситуация приведет к определенным изменениям на рынке и что часть независимых операторов путем естественного отбора будет вынуждена уйти с рынка. Но, видимо, не факт, что их место займут именно нефтяные компании.

В итоге может сложиться ситуация локальных дефицитов в отдаленных районах, вызванных чисто логистическими факторами. Тогда правительству придется опять вмешаться и назначить своего рода гарантирующих поставщиков из числа все тех же вертикально интегрированных нефтяных компаний, чтобы обеспечить снабжение топливом.

«Мы внимательно следим за ситуацией на рынке на случай возникновения локального дефицита топлива», — заверили ФАН в аппарате Дмитрия Козака.

Впрочем, и правительству, и участникам рынка еще предстоит осмыслить сложившуюся ситуацию и понять, почему действующие на данный момент рыночные механизмы, например биржевые торги, и антимонопольное регулирование не позволяют полностью обеспечить стабильное функционирование рынка и появляется необходимость в ручном управлении.