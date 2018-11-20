В Совете Европы усомнились, что Россия выйдет из организации летом 2019 года

Москва, 20 ноября. Руководитель директората Совета Европы по правам человека и верховенству права Кристос Якумополос считает, что Россия не выйдет из Совета Европы в июне-июле 2019 года, когда истекает двухгодичный срок невыплаты Москвой взноса.

«Нет, я так не думаю. Конечно, надо определиться с временными рамками. Я не думаю, что Россия выйдет (из Совета Европы) в июне или июле», — приводит РИА Новости слова Якумополоса.

Кроме того, политик не исключил, что другие страны-члены Совета Европы, которые придерживаются жесткой позиции по невыплате Россией взносов, поставят вопрос о выходе Москвы из организации.

Напомним, из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией российскую делегацию в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса. На следующий год ПАСЕ дважды рассматривал вопрос о восстановлении полномочий делегации РФ, однако санкции только ужесточились. В ответ российская делегация заявила об отказе работать в таких условиях. В 2016-2018 годах Москва не стала направлять заявку на аккредитацию. Кроме того, летом прошлого года стало известно, что российская сторона приостанавливает выплату своего взноса в СЕ в связи с неучастием Москвы в работе ПАСЕ. В этом году Россия не оплатила взнос. Москве напомнили, что в случае невыплаты взносов на протяжении двух лет, уставной орган может рассмотреть вопрос об исключении страны из организации.