Число пострадавших при сходе с рельсов поезда в Каталонии достигло 49 человек

Москва, 20 ноября. Число человек, пострадавших при сходе с рельсов поезда в Каталонии, возросло до 49 человек, еще один пассажир погиб. Об этом сообщила во вторник региональная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как уточняется в сообщении спасателей, опубликованном в Twitter, всего в поезде находилось 133 человека. Пять человек были госпитализированы с травмами средней тяжести.

Поезд потерпел крушение недалеко от Барселоны. По предварительным данным, причиной аварии стал сход оползня, вызванный ливнями.

О пострадавших в железнодорожной катастрофе россиянах пока не сообщается. Как передавало издание «АиФ», российское консульство в Барселоне в настоящее время проверяет данную информацию.