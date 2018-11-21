Дамаск, 21 ноября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем провел встречу с делегацией из Иордании, которая прибыла в Дамаск под руководством депутата Дагми.

В рамках встречи стороны подчеркнули всю глубину братских отношений, которые связывают народ Иордании и Сирии. Они также выразили желание укрепить сотрудничество и достигнутый прогресс на всех уровнях, особенно на уровне парламентов стран.

Кроме того, Муаллем и Дагми выступили за продолжение двустороннего сотрудничества между странами во благо своих народов. Они сошлись на необходимости укрепить сотрудничество на общественном и экономическом уровнях.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Среди последних достижений оба отметили недавнее открытие контрольно-пропускного пункта на границе Сирии и Иордании, а также его позитивное влияние в ситуации с беженцами.

В ходе встречи стороны подняли еще один вопрос — политические события в сирийской республике. И те изменения, которые произошли на мировой и региональной аренах.

Напомним, что в середине октября на сирийско-иорданской границе открылся пункт пропуска «Насиб». Власти сирийской республики (САР) и соседней Иордании договорились о дате открытия пропускного пункта. Работа по восстановлению контрольно-пропускного пункта «Насиб» подошла к концу, была восстановлена ведущая к пункту дорога, завершены ремонтные работы в основном здании. Кроме того, были проложены новые линии электроснабжения и водоснабжения, а также созданы телефонные линии связи.

С начала 2015 года главный пограничный переход между двумя странами находился под контролем боевиков. Правительственные войска Сирии освободили пограничный пункт в июле 2018 года. Когда-то именно через «Насиб» осуществляется транзит товаров между Ливаном, Турцией, Сирией, Иорданией и государствами Персидского залива.