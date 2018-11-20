Россия знает, как работать с Порошенко: в Киеве рассказали о шансах кандидатов на выборах-2019

Президентская кампания на Украине уже идет полным ходом, хотя ее официальный старт намечен на конец года. Несмотря на обилие кандидатов (их уже более 30), политологи и эксперты реально рассматривают двух претендентов на выход во второй тур — это действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

В ожидании начала предвыборной кампании киевский политолог Виктор Небоженко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей сделал прогноз о раскладе политических сил на Украине и шансах кандидатов на президентских выборах.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года. Официально о начале кампании ЦИК Украины объявит 31 декабря 2018 года, но претенденты на пост главы государства уже вовсю включились в предвыборную борьбу. Предполагается, что эти президентские выборы станут рекордными по числу кандидатов — их может набраться до 50. Правда, максимальный уровень популярности претендентов не превышает 10-17%, крайне высоки и антирейтинги большинства украинских политиков.

Тем не менее все последние соцопросы населения фиксируют лидерство экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Она пообещала после победы на выборах сохранить транзитную трубу, по которой российский газ идет в Евросоюз, ликвидировать «коррупционный» «Нафтогаз Украины», поддержать томос, продолжить «вести Украину в Европу» и т. д. После этого ее «президентский» рейтинг резко упал сразу на 4-5%, но лидерство в гонке Тимошенко сохранила.

Соперниками Тимошенко в неизбежном, судя по опросам, втором туре могут стать действующий президент Украины Петр Порошенко (у него мощный «админресурс» и масса подконтрольных СМИ). Или — при удачном стечении обстоятельств — сопредседатель «Оппозиционного блока», экс-глава украинского Минтопэнерго Юрий Бойко. Сам Порошенко еще не объявил о намерении идти на второй срок, но его социальная реклама уже заполонила улицы украинских городов.

Наибольшей угрозой в ходе гонки патриотически настроенные украинские эксперты считают «возможные попытки влияния России на украинский политический процесс». Риски такого «вмешательства», прогнозируют киевские эксперты, высоки — хотя бы потому, что до недавнего времени у РФ и Украины было, по сути, общее информационное и культурное пространство. Ставку на президентских выборах, убежден киевский политолог Виктор Небоженко, Россия может сделать либо на Петра Порошенко, либо на то, чтобы показать Украину «несостоявшимся государством» и попытаться вернуть ее в сферу своего влияния.

На этом фоне виден характерный тренд: Порошенко через подконтрольные ему медиа и экспертов-«порохоботов» пытается представить в качестве «пророссийского» кандидата Юлию Тимошенко. Та, в свою очередь, обвиняет в связях с Москвой самого Порошенко. Вопрос, по мнению аналитиков, даже не в том, насколько оба кандидата связаны с РФ. А в том, почему они так истово стремятся скомпрометировать оппонента связями с Москвой.

По этому поводу киевский политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко заявил корреспонденту ФАН, что, по его мнению, Россия «обязательно попытается повлиять на будущие президентские выборы на Украине», которую в РФ якобы по-прежнему воспринимают как часть «Русского мира».

« В Москве прекрасно понимают, что во второй тур выборов пройдут два кандидата — от власти и от оппозиции. С высокой вероятностью это Тимошенко и Порошенко, остальные претенденты — во многом «технические», — заявил Небоженко ФАН.

По его словам, для того чтобы скомпрометировать оппозиционного кандидата, в Москве пытаются «сжимать его в объятиях», всячески показать, что он «любит Россию». Поэтому оппозиционному кандидату (в данном случае Тимошенко. — Прим. ФАН) в ходе визитов по Украине или соседним странам приходится доказывать, что «она никакого отношения к России не имеет».

«Думаю, по ходу президентской кампании такая стратегия России сохранится, — заявил киевский социолог ФАН. — Возможно, вскоре из «информационного вброса» украинцы узнают, что какой-либо российский банк дал «Батькивщине» деньги на кампанию. Причем само руководство банка открыто в этом «признается». Или в федеральных украинских СМИ появится фотография, как Тимошенко и [президент РФ Владимир] Путин вместе отдыхают на Мальдивах. Подобные шаги в ходе гонки, на мой взгляд, более чем реальны».

Тем не менее, по мнению социолога, России может быть выгодно переизбрание президентом Петра Порошенко.

«Хотя бы потому, что Тимошенко, став президентом, не будет иметь такой власти на Украине, такого контроля над региональными и бизнес-элитами, как Порошенко, — поясняет эксперт. — Логика Порошенко вполне понятна российским властям. Кроме того, россияне, по сути, «держат его за руки и за ноги». Чего стоит тот факт, что у Петра Алексеевича есть целый кондитерский завод в российском Липецке! Российское влияние на Порошенко сегодня несомненно», — считает Небоженко.

По его мнению, Москва с удовольствием сделала бы на выборах ставку на какое-то «свежее лицо», имеющее пророссийские взгляды.

«Но проблема в том, что этому «свежему» политику, будь то сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко или депутат Рады, экс-вице-премьер Украины Александр Вилкул, еще надо передать власть на Украине, — считает Небоженко. — В сегодняшних условиях, когда «пророссийский» кандидат в президенты является заведомо «непроходным», Россия этого сделать не может.

Поэтому ставку на Порошенко они [Россия] могут сделать не от хорошей жизни, не потому, что любят Порошенко. В России понимают: Петр Алексеевич привык обманывать и Москву, и Вашингтон. Но он состоявшийся политик, сумевший установить «баланс интересов» в украинской власти. Для России он понятен, там знают, как с ним работать».

Напомним, по результатам соцопросов, проведенных в конце октября киевским Центром социсследований «София», 15,9% респондентов готовы проголосовать на выборах президента за главу «Батькивщины» Юлию Тимошенко, 9,3% — за действующего президента Петра Порошенко, 8,8% — за сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» в Раде Юрия Бойко.

При этом 8,2% украинцев готовы избрать президентом лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, 7,9% — певца Святослава Вакарчука, 6,6% — артиста Владимира Зеленского. Впрочем, отметили социологи, распределение мест в первой тройке изменится после того, как единым кандидатом от «Оппоблока» и «За життя» выдвинули Юрия Бойко. В этом случае за него могут проголосовать 14% респондентов, за Тимошенко — 15,5%.