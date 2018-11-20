В Совете Европы назвали две главные проблемы в отношениях с Россией

Москва, 20 ноября. У России и Совета Европы есть только две проблемы: это выплата РФ взносов в бюджет организации и вопрос о деятельности российских парламентариев в ПАСЕ. В остальном, отношения сторон можно считать хорошими, заявил глава департамента Совета Европы Кристос Якумополос. В качестве подтверждения политик указал на сотрудничество сторон во многих областях.

«Отношения хорошие, как вы видите​​​. Мы сотрудничаем очень тесно с Россией и мы используем опыт РФ в отношениях с другими странами-участницами» — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

Якумополос отметил, что работу с РФ Совет Европы считает «абсолютно нормальной», а проблема в отношениях сводится к двум аспектам: вопросу выплаты взносов РФ в бюджет совета, а также участие парламентариев России в деятельности ПАСЕ.

«Но есть много других областей, где мы сотрудничаем: борьба с преступностью, защита прав человека, борьба с коррупцией», — перечислил он.

Напомним, в 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ (полуостров вошел в состав РФ по итогам всеобщего референдума в марте 2014 года. — Прим. ФАН).

В дальнейшем антироссийские санкции усугублялись. Делегация РФ отказалась работать на таких условиях и в 2016,2017 и 2018 годах не стала подавать заявку на подтверждение своих полномочий.

В связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ Россия решила приостановить выплату своего взноса в Совет Европы. Об этом стало известно летом минувшего года. В 2018 году Россия продолжила не выплачивать свой взнос.