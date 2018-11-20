Число жертв при взрыве в жилом доме в Азербайджане увеличилось до трех

Баку, 20 ноября. Число жертв при взрыве в жилом доме в Гяндже в Азербайджане возросло до трех.

Взрыв в четырехэтажном доме прогремел во вторник, 20 ноября, сообщил в пресс-службе МЧС Азербайджана. В результате случившегося разрушилось несколько квартир. Ранее «МИР24» сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов тело 24-летнего молодого человека. Еще один человек пострадал, его доставили в военный госпиталь.

По информации «Интерфакса», позже спасатели обнаружили еще два тела — матери и сына. Отмечается, что под завалами могут оставаться от двух до четырех человек.