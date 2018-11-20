В ЛНР рассказали о становлении сильного и русского Донбасса после инаугурации главы ДНР

Луганск, 20 ноября. Вступление победившего на выборах главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина в должность выведет отношения между республиками Донбасса на качественно новый уровень, считает исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

Пасечник поздравил Пушилина со вступлением на пост главы ДНР во время торжественной церемонии инаугурации в Донецке. При этом и. о. главы ЛНР подчеркнул, что победа Пушилина на выборах свидетельствует об основательной поддержке граждан, которые решили доверить новому главе ДНР «свои судьбы и будущее Донецкого края».

Победу Пушилина Пасечник назвал беспрецедентной и выразил надежду, что ДНР под его руководством ожидает мир, благополучие и развитие.

«Я уверен, с таким сильным руководителем отношения Луганщины и Донетчины выйдут на качественно новый уровень, что позволит продолжить становление единого, сильного и русского Донбасса!» — подчеркнул Пасечник.

Напомним, 11 ноября, в Донецкой и Луганской народных республиках прошли выборы глав и депутатов. Во время голосования на участках присутствовали международные наблюдатели, которые оценили легитимность выборов, которые, по их словам, прошли согласно международным правилам. Пушилин был объявлен ЦИК ДНР избранным главой республики. По итогам голосования он набрал 60,86% голосов избирателей, оставив далеко позади остальных кандидатов на пост главы ДНР.

Федеральное агентство новостей опубликовало видео с торжественной церемонии инаугурации, прошедшей в Донецке.