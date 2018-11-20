Центробанк России снизил курс доллара и евро на среду

Москва, 20 ноября. Центральный банк России установил курс доллара на среду в размере 65,58 рубля, курс евро — 75,18 рубля. Таким образом, как полагает финансовый регулятор, американская валюта подешевеет на 42 копейки, европейская — на 14 копеек.

На сегодня же официальный курс доллара составляет 66 рублей, евро — 75,32 рубля. Несколько иные данные демонстрирует Московская биржа. Согласно этой информации, доллар во вторник торгуется по цене 65,6 рубля, евро — 75 рублей ровно.

Как сообщает «Свободная пресса», курс евро в течение дня падал, и на 13:00 на бирже за единицу европейской валюты давали 75,11 рубля.

Ранее немецкий Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных валют в мире. Как уточнили специалисты, он на 15% слабее своего «справедливого курса». Аналитик Кристиан Ветошка рассказал, что можно ожидать укрепления российской валюты до 60 рублей за доллар.