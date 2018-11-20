Украинского танцора объявили «предателем» за обещание защищать Путина
Киев, 20 ноября. Украинский танцор балета Сергей Полунин в своей день рождения сделал необычное заявление. На своей странице в Instagram он признался в любви к президенту России Владимиру Путину.
Полунин поблагодарил за поздравления в день рождения. Танцор заявил, что хочет воспользоваться случаем и перенаправить теплые пожелания президенту России. Он также пообещал защищать российского лидера от голословных обвинений.
«По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это не правильно, — констатировал он на своей странице в соцсети. — Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо».
Артист отметил, что, когда еще был ребенком, видел свет в Путине.
«И вижу сейчас», — уточнил Полунин.
Thank you for the Birthday Wishes :) I want to use this day and all your good wishes and send them to Vladimir. in my opinion in some parts of the world he has been treated unfairly with media and that is not right! it hurts me as I have been there and I know how it feels. No body deserves to be treated bad or unfair. When I was A kid growing up I have seen light in him and still now, I see light when I see him. Vladimir will be always protected by my energy and Love. Let’s treat everyone with Love that’s how you change this world for the better. . Спасибо за поздравления с днём рождения :) Я хочу воспользоваться этим днём и направить все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это не правильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребёнком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы Изменим этот мир к лучшему!
«Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! — призвал танцор подписчиков. — Только так мы изменим этот мир к лучшему!»
Однако не все поклонники таланта Полунина поддержали его призывы. В первую очередь недовольство этим постом высказали, конечно же, украинцы, поддерживающие политику официального Киева.
«Отписываюсь», — заявили они.
Ряд жителей Украины предположили, что танцора взломали хакеры и специально разместили провокационную запись. Однако те, кто не сомневался в авторстве поста, и вовсе объявили Полунина предателем.
«Предатель родины, — написали они в комментариях к посту, — ничего особенного, бывает».
«Что вы хотите от танцора? Танцор — это спортсмен. Разве он обязан быть умным? Нет, — негодовали украинцы. — Он может быть и тупым. Вопрос больше к людям, которые прислушиваются к словам спортсменов о политике. Обычное высказывание тупого спортсмена, не более. Плохим человеком или спортсменом он от этого не стал».
Однако нашлись и те, кто заступился за танцора. Они обратили внимание, что такое признание при полном осознании напряженной ситуации в отношениях между двумя странами является храбрым поступком.
«Я восхищаюсь вашей доблестью! — признались в Сети. — Поистине великие люди. Вы и Владимир. Поздравляю от всего сердца!»
«Сергей, спасибо вам большое за столь смелое высказывание. Я тоже считаю, что Владимир Владимирович заслуживает настоящего уважения», — отметили подписчики.
Полунин родился в Украинской ССР в 1989 году. После пяти лет работы в Королевском балете в Лондоне он переехал в Россию. С 2012-го по 2015-й работал в России, а затем стал солистом Баварского государственного балета в Мюнхене.