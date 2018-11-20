Украинского танцора объявили «предателем» за обещание защищать Путина

Киев, 20 ноября. Украинский танцор балета Сергей Полунин в своей день рождения сделал необычное заявление. На своей странице в Instagram он признался в любви к президенту России Владимиру Путину.

Полунин поблагодарил за поздравления в день рождения. Танцор заявил, что хочет воспользоваться случаем и перенаправить теплые пожелания президенту России. Он также пообещал защищать российского лидера от голословных обвинений.

«По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это не правильно, — констатировал он на своей странице в соцсети. — Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо».

Артист отметил, что, когда еще был ребенком, видел свет в Путине.

«И вижу сейчас», — уточнил Полунин.

«Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! — призвал танцор подписчиков. — Только так мы изменим этот мир к лучшему!»

Однако не все поклонники таланта Полунина поддержали его призывы. В первую очередь недовольство этим постом высказали, конечно же, украинцы, поддерживающие политику официального Киева.

«Отписываюсь», — заявили они.

Ряд жителей Украины предположили, что танцора взломали хакеры и специально разместили провокационную запись. Однако те, кто не сомневался в авторстве поста, и вовсе объявили Полунина предателем.

«Предатель родины, — написали они в комментариях к посту, — ничего особенного, бывает».

«Что вы хотите от танцора? Танцор — это спортсмен. Разве он обязан быть умным? Нет, — негодовали украинцы. — Он может быть и тупым. Вопрос больше к людям, которые прислушиваются к словам спортсменов о политике. Обычное высказывание тупого спортсмена, не более. Плохим человеком или спортсменом он от этого не стал».

Однако нашлись и те, кто заступился за танцора. Они обратили внимание, что такое признание при полном осознании напряженной ситуации в отношениях между двумя странами является храбрым поступком.

«Я восхищаюсь вашей доблестью! — признались в Сети. — Поистине великие люди. Вы и Владимир. Поздравляю от всего сердца!»

«Сергей, спасибо вам большое за столь смелое высказывание. Я тоже считаю, что Владимир Владимирович заслуживает настоящего уважения», — отметили подписчики.

Полунин родился в Украинской ССР в 1989 году. После пяти лет работы в Королевском балете в Лондоне он переехал в Россию. С 2012-го по 2015-й работал в России, а затем стал солистом Баварского государственного балета в Мюнхене.