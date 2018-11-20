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Стали известны имена победителей International Emmy Awards

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Стали известны имена победителей International Emmy Awards

Нью-Йорк, 20 ноября. Международная премия Академии телевизионных наук и искусств Emmy (International Emmy Awards) прошла в Нью-Йорке 19 ноября. Стали известны имена лауреатов премии.

Датский актер Ларс Миккельсен получил премию за роль в сериале «Пути господни», а немецкая актриса Анна Шудт была признана лучшей актрисой за роль в «Насморке было достаточно».

Лучшим документальным фильмом назвали британскую картину «Прощай, Алеппо». Награды получили израильская комедия Nevsu, испанский сериал «Бумажный дом» как лучшие в своем жанре, сообщил «Ридус».

Всего на церемонии было вручено 11 статуэток. Как передает телеканал «360», награды забрали представители десяти стран. 

Автор: Дарья Смолина
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