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Суд заблокировал указ Трампа об отказе в убежище нелегалам

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Суд заблокировал указ Трампа об отказе в убежище нелегалам

Москва, 20 ноября. Указ президента США Дональда Трампа об отказе в предоставлении убежища нелегальным мигрантам из Мексики был заблокирован по решению федерального судьи в Сан-Франциско.

Соответствующее решение судья Джон Тигар принял после того, как ознакомился с аргументами адвокатов Американского союза защиты гражданских свобод и Центра защиты конституционных прав. Как передает Associated Press, адвокаты потребовали признать указ Трампа нарушением прав человека.

Они подчеркнули, что не поддерживают нелегальную миграцию, однако даже людям, попавшим на территорию США незаконно, по мнению адвокатов, нельзя запрещать подавать заявление о предоставлении убежища.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий предоставлять убежище нелегальным мигрантам, 9 ноября. Американский лидер заявил, что данная мера принята для того, чтобы мигранты запрашивали убежище в установленных пунктах въезда.

Автор: Василий Котов
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