Патриарх Кирилл рассказал, что помогает ему справляться с нагрузками

Москва, 20 ноября. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что спорт играет большую роль в его жизни, поскольку физические упражнения помогают ему справиться с нагрузками.

«Не представляю, как я бы справлялся с нагрузками, если бы не было опыта занятий физкультурой и спортом. Я каждый день занимаюсь спортивными упражнениями. И поэтому должен сказать, что это очень помогает, держит тебя в тонусе и формирует волевые качества», — отметил он.

По словам патриарха, он советует всем священникам РПЦ, включая архипастырей, заниматься спортом. Он напомнил, что тело является храмом для святого духа, и о нем необходимо заботиться. Именно поэтому церковь рассматривает сознательное пренебрежение здоровьем, угрожающее жизни, как одну из форм самоубийства, пишет «Царьград».

Напомним, что глава Русской православной церкви уже давно изучает тему физического развития человека. В 2012 году была представлена написанная им и переведенная на японский язык книга «И вечный бой». В ней патриарх рассказывает о святителе Николае Японском, который был духовным наставником изобретателя самбо Василия Ощепкова.