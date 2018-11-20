«Моська лает на слона»: эксперты объяснили, почему США смеются над идеей Макрона об общеевропейской армии

Американский телеканал Fox News выступил против создания общеевропейской армии. Ведущие Стив Хилтон и Стюарт Варни назвали смешным желание французского президента Эммануэля Макрона создать военный контингент для Европы. Журналисты связали его инициативу с недовольством европейских политиков курсом американского лидера Дональда Трампа «Америка прежде всего» (America first).

По мнению Хилтона и Варни, европейские государства, где процветает идея пацифизма, не смогут обороняться без поддержки Соединенных Штатов.

«Это же почти смехотворно, не так ли? Можно ли представить, чтобы пацифистский континент объединил усилия и создал воинственную армию, которая бы его защитила? Нонсенс! Без американских вооруженных сил им никак не обойтись. Точка», — заявил телеведущий Стюарт Варни.

По словам американских журналистов, Макрон при помощи нападок на Белый дом пытается сыграть на настроении французов и тем самым увеличить показатели своего политического рейтинга.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков объяснил в интервью Федеральному агентству новостей, почему Вашингтон всеми силами старается не допустить создание общеевропейской армии.

Эксперт отметил, что США не хотят терять свои позиции на международной политической арене, поскольку большинство европейских стран напрямую зависят от них.

«Позиция США объясняется тем, что они хотят сохранить роль главной сверхдержавы мира, а для этого очень важно оказывать давление на европейские регионы. Поэтому Соединенные Штаты будут делать все, чтобы сохранить это влияние», — отметил политолог.

Однако не только желание собственной независимости руководит Европой. По словам Маркова, страны ЕС боятся своей судьбы, так как Вашингтон стремительно меняет внешнеполитический курс.

«Евросоюз боится изменений в США, обусловленных влиянием средних слоев в стране, которые теряют привычный уровень жизни от неудачной глобализации. Вашингтон переходит к позиции, которая бы учитывала интересы своего среднего класса, и в этом смысле у нее критическое отношение к инициативам Европы. Европейцы видят, что США уходят от прежней политики, и поэтому опасаются за свое будущее», — резюмировал собеседник ФАН.

Эксперт центра политического анализа при ИТАР-ТАСС Максим Жаров подчеркнул, что инициатива француза ничего не вызывает, кроме смеха, поскольку Европа зависит от желаний Белого дома.

«Идея европейской армии выдвигается Макроном в противовес желаниям Трампа заставить союзников по НАТО больше платить в рамках альянса. Европейцам не нравится, что Вашингтон требует от них раскошелиться, и поэтому они шантажируют США этой мифической европейской армией. В администрации Трампа понимают, что Европа находится в полной зависимости от США, и поэтому они насмехаются над идеей Макрона», — разъяснил политолог.

По мнению эксперта, пока европейские страны поддерживают американскую гегемонию, ни о какой речи об общеевропейской армии быть не может.

«До тех пор, пока Евросоюз не станет независимым государственным образованием, пока европейцы не смогут проводить свободно позицию вне Вашингтона, обстановка на политической арене будет оставаться прежней. Перед созданием контингента Брюсселю нужно разобраться с членами ЕС. Польша из кожи лезет, чтобы американские военные базы получить, что в корне противоречит идее общеевропейской армии», — заявил Жаров.

По словам эксперта, Макрон действует в духе истинного популиста, который способен лишь на словесные провокации.

«Евросоюз должен договориться с Польшей и странами Балтии, которые находятся под полным протекторатом США, о том, что они должны реализовывать идею общеевропейской армии. В противном случае, это кроме смеха ничего не вызывает. Макрон — ставленник клана Ротшильдов, и он не может проводить никакую независимую политику от США. Он политик-популист, поэтому строчка «Моська лает на слона» применима к данной ситуации, потому что это желание Макрона не более чем лай, за которым не последует никаких действий», — подытожил собеседник ФАН

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением создать общеевропейскую армию. По его словам, Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние процессы и киберпространство, и ей необходимо защищать себя самостоятельно от Китая, России и даже от США.