Саратовский депутат ответил сенатору, сравнившей жизнь на 3,5 тысячи рублей с «ужасами войны»

Саратов, 20 ноября. Саратовский депутат Николай Бондаренко, который в качестве эксперимента решил тратить на питание 3,5 тысячи рублей в месяц, прокомментировал призыв члена Совета Федерации РФ Екатерины Лаховой помнить об «ужасах войны», говоря о размере потребительской корзины.

Заявление российского сенатора стало ответом на критику со стороны тех, кто считает размер потребительской корзины в 3,5 тысячи рублей в месяц «мизерной суммой». По мнению Лаховой, жить на такую сумму «действительно трудно», однако недовольным сложившейся ситуацией сенатор порекомендовала вспомнить о более тяжелых для страны временах, например, годах войны. Пережившие то страшное время, заявила Лахова, имели «светлые головы».

Депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Бондаренко, который больше месяца назад решился на эксперимент по выживанию на «министерских макарошках», подчеркнул, что ему тяжело комментировать высказанную Лаховой «аморальную позицию», поскольку она никак не сочетается «с позицией человека, который призван выражать интересы общества».

Отвечая на вопрос, удалось ли ему «просветлеть», живя на прожиточный минимум, Бондаренко подчеркнул, что сравнивать те страшные годы с мирным временем сегодня не стоит.

«Вы понимаете, мы все-таки живем в мирное время, мы все-таки живем в самой богатой, с точки зрения природных ресурсов, пространства, стране. У нас невероятный потенциал», — цитирует его «Царьград».

Напомним, депутат Саратовской областной думы решился на эксперимент по выживанию на «министерских макарошках» после публичного спора с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. По ее словам, 3,7 тысячи рублей в месяц должно с лихвой хватить на то, чтобы «поддерживать физиологические потребности». Однако Бондаренко за месяц эксперимента убедился в обратном, сообщив о существенной потере веса, пишет Infox.ru.