Nissan раскрыл рублевый ценник на обновленный X-Trail

Москва, 20 ноября. Раскрыта стоимость и комплектации нового Nissan X-Trail для продажи на российском рынке. Производство модели налажено на петербургском предприятии, продажи автомобилей начнутся в декабре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Известно, что новинка оборудована системой остановки перед преградами, транспортное средство будет определять препятствия при движении задним ходом.

По имеющимся данным, Nissan X-Trail оборудован системой автоматического открытия двери багажника. Новинка будет выгодно выделяться в потоке благодаря новому кузову, выполненному в оранжевом цвете.

Отмечается, что на выбор российскому покупателю презентованы три варианта двигателя: 1,6-литровый мотор мощностью 130 лошадиных сил, а также 2,0-литровый и 2,5-литровый бензиновые моторы на 144 и 171 лошадиную силу соответственно.

Стоимость машины в комплектации ХЕ начинается от 1,5 млн рублей, а версию SE можно купить за 1,8 млн. Nissan X-Trail LE Top обойдется покупателю в 2,2 млн рублей.