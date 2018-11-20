Сирия, 20 ноября. Боевики ССА** переименовывают деревни в кантоне Африн в честь погибших в ходе операции «Оливковая ветвь» турецких военных. САА ведет ответный огонь к северо-западу от Хамы. В городе Тель-Абъяд на севере Ракки были замечены самолеты ВВС Турции, после чего прогремел взрыв, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по джихадистам к северо-западу от Хамы из арторудий и минометов.

Сирийская свободная армия (ССА): переименовывает деревни в кантоне Африн в честь погибших в ходе операции «Оливковая ветвь» турецких военных.

Курды: опасаются, что Анкара начнет бомбардировки объектов SDF**** в Тель-Абъяде, где были замечены вертолеты ВВС Турции.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подозревается в поджоге автомобиля корреспондента Orient News на севере Хамы.

Провинция Алеппо

Протурецкие боевики из отрядов Сирийской свободной армии (ССА) начали менять названия деревень, расположенных на территории кантона Африн к северо-западу от Алеппо. Радикалы обозначают населенные пункты именами военнослужащих войск Турции, погибших в ходе операции «Оливковая ветвь». Портал SMM Syria опубликовал фотографию, запечатлевшую бойцов ССА, которые заклеивают официальное название на дорожном знаке у въезда в один из поселков региона. Напомним, турецкие подразделения при помощи бандгрупп «Свободной армии» отбили Африн у Отрядов народной самообороны (YPG) в ходе своего второго антикурдского наступления на севере САР в марте текущего года.

Провинция Идлиб

Источники газеты Al Ittihad, выпускающейся в Объединенных Арабских Эмиратах, утверждают, будто бы в ходе недавней атаки боевиков-исламистов на юго-востоке провинции Идлиб были убиты 12 военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). По данным издания, нападение джихадистов на опорные пункты правительственных сил проходило около поселения Шам Аль-Хава. Тем не менее никаких других сообщений, подтверждающих данную информацию, не было. Местные активисты считают, что таким способом — путем публикации фейков о якобы неудачах и потерях войск САР — покровители так называемой «умеренной оппозиции» пытаются побудить радикалов к дальнейшим военным действиям против правительственной армии Сирии и официального Дамаска.

Провинция Ракка

В небе над городом Тель-Абъяд, находящемся в северной части провинции Ракка, фиксируются вертолеты ВВС Турции, передает местный источник на своей странице в сети Twitter (@alreahalsaknh). Среди членов командования курдских Демократических сил Сирии (SDF) есть серьезные опасения, что Анкара в скором времени начнет бомбардировки их военных объектов в качестве подготовки к широкомасштабному наступлению против курдов на севере арабской республики.

Информационный Twitter-канал (@smmsyria) между тем сообщает, что в Тель-Абъяде прогремел крупный взрыв. Подробности произошедшего еще выясняются, данные о возможных жертвах и разрушениях также пока уточняются. Ряд активистов, однако, уверены, что случившееся как-то связано с деятельностью турецких военнослужащих, которые в последние дни заметно интенсифицировали удары по северным окраинам Сирии в провинциях Ракка, Алеппо и Хасака.

Провинция Хама

Подразделения САА, дислоцирующиеся на КПП около населенного пункта Джлин к северо-западу от Хамы, открыли огонь по позициям местных вооруженных исламистских группировок. По сведениям Twitter-ресурса Masar Press Net, правительственные силы вели обстрелы из минометов и артиллерийских орудий. Данных об уроне, причиненном джихадистам, оппозиционный источник не сообщает. Напомним, сегодня утром террористы первыми нанесли удары по поселению Джлин, в очередной раз нарушив тем самым установленный режим прекращения огня. По опорным пунктам войск САР, в частности, было выпущено несколько ракет.

Неизвестные боевики сожгли личный автомобиль военного корреспондента портала Orient News Джамиля Аль-Хасана на севере провинции Хама — внутри оккупированного исламистскими силами Аль-Латаминского выступа, сообщается на сайте агентства. Предполагается, что к этому могут быть причастны террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» или подконтрольных «Ан-Нусре» группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)