Цистерна с серной кислотой перевернулась в Рязани: опубликованы фото

Рязань 20 ноября. В Рязани опрокинулась цистерна с серной кислотой. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фото с места происшествия.

ЧП произошло на улице Прижелезнодорожная. По предварительным данным, у грузовика, перевозившего цистерну лопнули шины на колесах, в результате большегруз перевернулся, рухнув на примыкающий к проезжей части дачный участок. При этом часть кислоты вытекла в грунт.

На место происшествия прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Они взяли пробы грунта, чтобы выяснить концентрацию опасных веществ. В настоящее время они ожидают, когда на место аварии прибудет новая цистерна,чтобы перекачать в нее кислоту из аварийной.