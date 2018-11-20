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Цистерна с серной кислотой перевернулась в Рязани: опубликованы фото

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Цистерна с серной кислотой перевернулась в Рязани: опубликованы фото

Рязань 20 ноября. В Рязани опрокинулась цистерна с серной кислотой. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фото с места происшествия.

ЧП произошло на улице Прижелезнодорожная. По предварительным данным, у грузовика, перевозившего цистерну лопнули шины на колесах, в результате большегруз перевернулся, рухнув на примыкающий к проезжей части дачный участок. При этом часть кислоты вытекла в грунт.

Цистерна с серной кислотой перевернулась в Рязани: опубликованы фото

На место происшествия прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Они взяли пробы грунта, чтобы выяснить концентрацию опасных веществ. В настоящее время они ожидают, когда на место аварии прибудет новая цистерна,чтобы перекачать в нее кислоту из аварийной.

Автор: Ярослава Замысловатова
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